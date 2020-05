Matchball für Sat.1

at // Sat.1 Österreich zeigt in den kommenden drei Saisonen - 2009/10, 2010/11, 2011/12 - Spiele der UEFA-Turniere Champions League und Europe League. Sat.1 Österreich überträgt 17 Champions League- und 29 Europe League-Matches. Für Letztere hat sich der Sender die Free TV-Exklusivrechte für Österreich gesichert. Die Europe League-Spiele der Gruppenphase strahlt Sat.1 exklusiv aus. In dem Rechtepaket sind weiters Highlight-, Internet- und Mobile-Rechte inkludiert. Sat.1 zeigt, beginnend mit der Play-Off-Runde mittwochs ein Champions League-Spiel und ab er Gruppenphase donnerstags zwei Matches der Europe League. atmedia.at