Martrix-Verstärker

Hartmann steigt als Online Senior Consultant in der Agentur ein und wird Kunden wie die Wiener Privatbank oder die Rewe Group Austria betreuen. Er war in den vergangenen Jahren als Online Media-Consultant für die Stargate Group und als externer Projektmanager für SevenOne Media im Bereich Channel-Management Events tätig.



Maul wird als Online Consultant in die Betreuung von Agentur-Auftraggeber wie A1 Telekom Austria und Henkel involviert sein. Er kommt von rubicon Informationstechnologie und war dort für die Unternehmenskommunikation verantwortlich.



atmedia.at