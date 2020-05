Martinez gründet Game-Media-Agentur

Gameplay Media agiert von Frankfurt am Main aus im gesamten deutschsprachigen Raum und mit einer Niederlassung in Warschau am polnischen Markt.



Im Fokus der Media-Agentur stehen Performance-Kampagnen mit KPI-Zielen. Das Leistungsspektrum von Martinez Unternehmen inkludiert darüber hinaus Social Media, Display-Advertising, SEO, SEM und auch Real Time Bidding.



Martinez war vor seiner Greentube-Zeit für Vivendi Universal als General Manager des Casual Gaming-Angebots Flipside als Berater bei World of Warcraft tätig. Bei Greentube war er für Skill7.com verantwortlich.



atmedia.at