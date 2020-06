KURIER Freizeit bekommt neuen Chefredakteur

Michael Horowitz übergibt nach 25 Jahren die Chefredaktion des KURIER Freizeit-Magazins an Martin Kubesch. Der Gründer der Freizeit bleibt aber weiterhin als Autor und Berater für Österreichs erfolgreichstes Tageszeitungs-Supplement tätig. Kubesch wird seinen Job als neuer Chefredakteur am 1. Juli antreten.

Der Wiener Martin Kubesch (43) verfügt über langjährige Erfahrung im Lifestyle-Journalismus. Bereits von 1990 bis 1996 war er beim KURIER als Redakteur unter anderem für das Ressort Leben zuständig, danach führte ihn sein beruflicher Weg zum News-Verlag, wo er zuletzt als stellvertretender Chefredakteur für die Magazine News und First vor allem Lifestyle- und Luxus-Themen verantwortete und als Chefredakteur für das Supplement News exklusiv tätig war. 2001 zeichnete er maßgeblich für die Entwicklung und den Launch des Frauenmagazins Woman mitverantwortlich. Nun knüpft Kubesch wieder an den Beginn seiner journalistischen Karriere beim KURIER an.