Mars-Werbeetat bei BBDO und DDB

BBDO ist global für die Brands Mars, Snickers, M&M's, Cesar, Sheba, Orbit, Uncle Ben's, Dove, Twix, Pedigree, Whiskas, Masterfoods, etc. verantwortlich.



Das DDB-Portfolio umfasst die Marken Airwaves, Skittles, Balisto, Starburst, Kitekat, Milky Way, Chappi, Catsan, Frolic, Schmackos, Temptations, etc.



Die Komplett-Übergabe der Kreativaufgaben soll bis Ende September 2011 abgeschlossen sein.