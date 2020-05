Mars Petcare hat ein leuchtendes Spenden-Herz

Dieser Standort an der Linken Wienzeile, nahe einer Hundeauslauf-Zone, ist mit einer von LED-Lichter unterlegten Pet Ribbon-Schleife versehen. Diese Schleife beginnt dann zu leuchten, wenn Haustier-Besitzer und Tier-Halterinnen per SMS Spenden abgeben. Diese Aktion dreht sich um und die Nutznießer dieser Spenden sind die SOS-Kinderdörfer in Österreicher. Die dort lebenden Kinder bekommen Besuche von Therapie-Hunden, um im Umgang mit diesen Ängste und Traumate zu überwinden und um Sozialkompetenzen zu stärken.



Weiters wird mit der Pet Ribbon-Initiative das "Projekt Schulhund" unterstützt, in dessen Rahmen Schulkinder Hunde kennenlernen.