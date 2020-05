Marktgleichstand

at // Auf 217 Punkten halten sowohl der Gesamtmarkt als auch die elektronischen Medien. Das zeigt die August-Ausweisung des Goldbach Electronic Media Index Austria. Das Bruttowerbeausgaben-Niveau der elektronischen Medien stieg um einen und jenes des Gesamtmarktes fiel um einen Punkt. Damit wiederholt sich der Gleichstand von Jänner 2001. Online setzt den Höhenflug fort. Ein Zuwachs von zwölf Punkten platziert die Mediagattung mit 462 Punkten in Relationen zu allen anderen Werbeträgern in astronomischer Höhe.