de, at, chDie auf Technologie-Unternehmen spezialisierte, international tätige Media-Agentur DWA nimmt seine operative Tätigkeit im deutschsprachigen Markt auf. Von München aus wird die Agentur ihre deutschen Auftraggeber betreuen und New Business in Deutschland, Österreich und der Schweiz generieren. Als Geschäftsführer wurde Sven Blaukat inthronisiert.