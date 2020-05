Marktanteile mit Humor

atDer österreichische TV-Neuling Comedy Central beweist in den ersten Wochen "Sendungsbewußtsein". In der dritten Kalenderwoche im Jänner erreicht das Programm in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen im Schnitt einen AG Teletest-zertifizierten Marktanteil von 0,75 Prozent.