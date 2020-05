Marktanteil mit Earl und Halleluja

Das auf der selben Frequenz in Österreich bis 20:15 Uhr laufende Nickelodeon erreichte unter den 3- bis 13-Jährigen vergangenes Monat einen Marktanteil von 12 Prozent. Dieser stieg am besten Tag im Mai unter dieser Zuseher-Gruppe auf bis zu 21,5 Prozent.



Highschool Halleluja und Avatar - Der Herr der Elemente erwiesen sich als sehr wirksam unter den jungen Nickelodeon-Zusehern. Jimmy Neutron begeisterte die erwachsenen Zuschauer des Senders. Bei Comedy Central liegt die Serie My Name Is Earl in der Zuschauergunst ganz vorne.



atmedia.at