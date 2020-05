at // "Wenn man es ernst meint mit dem dualen System, dann muss man schauen, dass sich die Rahmenbedingungen für die Privatsender verbessern. Es kann nicht sein, dass der ORF alles darf, was er dürfen will und die Privaten haben keine Wettbewerbsgleichheit", erklärt ATV-Geschäftsführer Ludwig Bauer im Gespräch mit Die Presse. Er bekräftig die Forderung nach einer Medienförderung und will Taten sehen.