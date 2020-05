Markt mit Ausnahme

de // Die Bruttowerbeinvestitionen in klassische Medien im deutschen Markt gingen im ersten Quartal 2009, bereinigt, um 2,8 Prozent zurück. Die Werbeumsätze in den Kinos brachen um 45,4 Prozent ein. Publikumszeitschriften verlieren 14,1 Prozent, Plakat um 11,4 Prozent. Die Zeitungen konnten in den ersten drei Monaten fünf Prozent von 1,21 auf 1,29 Milliarden Euro zulegen. Die Bruttowerbespendings für Online-Werbeträger stiegen im gleichen Zeitraum um 15,1 Prozent von 304 auf 350 Millionen Euro.