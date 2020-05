Marketing Natives: Brennende, junge Köpfe

Wissensvermittlung, Qualifizierung und Networking sollen die Marketing Natives charakterisieren. Die Interessensgemeinschaft, dessen Patenschaft Michael Straberger, Vize-Präsident des DMVÖ, übernahm, konzentriert sich auf die Übergangsphase ihrer Mitglieder nach deren Wechsel aus einschlägigen Ausbildungswegen in die Berufspraxis. Ruschin begründet dieses Fokussierung mit den eigenen Erfahrungen nach seinem Marketing-Studium und der klaffenden Lücke zwischen universitärem und beruflichem Alltag. Er definiert Marketing Natives als "Inkubator". An diese Brutstätte wird Ruschin den Branchen-Nachwuchs durch Präsentationen an den entsprechenden Ausbildungsinstitutionen locken.



Im Jahr 2011 werden in fünf Events zu den Themen Buzz-Marketing, Social Media-Marketing, Location-Based-Marketing, Mobile Marketing und Search Engine Marketing interaktiver Wissenstransfer betrieben. Der Event-Zyklus eine tragende Säule des Marketing Natives-Leben sein wird, mündet in eine Zertifikat-Vergabe. Mit diesem Zertifikat, erläutert Ruschin, werden deren Träger ihre Qualifizierung künftig in den jeweils aktuellsten Marketing-Disziplinen erwerben. Dazu müssen alle Anwärter einen Multiple-Choice-Test absolvieren, dessen Inhalte und Fragestellungen wiederum aus den Themen der zuvor genannten Events kommen.

Autonomie und Spielraum

Damit wären zwei Säulen - Events, Qualifikation - der Plattform beschrieben. Ruschin: "Die dritte Säule ist der Job-Transfer von exklusiven Jobs." Straberger: " Die Branche braucht ständig qualifizierten Nachwuchs, der durchaus nur schwer zu bekommen ist. Über Marketing Natives soll diese Rekrutierung künftig einfacher werden."



Abgesehen von der Nutzwertigkeit werden auch die Eintrittshürden niedrig gehalten. Interessenten können um 25,- Euro an allen Events teilnehmen und kommen sogar in den Genuß eines zweitägigen " Google Qualified Advertising Professional"-Seminars, das es um diesen Preis unter normalen Umständen nicht am Markt gibt. Das es die Inhalte so günstig gibt, verdankt Ruschin nicht nur der Partnerschaft mit Google Österreich sondern auch Partner wie Ambuzzador und Monster.



2011 soll Marketing Natives 200 Mitglieder stark werden. Knapp über 50 Mitglieder konnte Ruschin bereits im Zuge einer Präsentation gewinnen. Sie können dann eine Junior-Mitgliedschaft im DMVÖ erwerben. Pflicht ist das keine wie Straberger und auch Verbandspräsident Anton Jenzer versichern. Marketing Natives soll so autonom wie möglich agieren und den größtmöglichen Spielraum für sich nutzen. Der DMVÖ hält, wie es einem väterlichen Freund geziemt, der Plattform in bestimmten Dingen den Rücken frei.

Marketing Natives - Board

Benjamin Ruschin - Yasssu.com

Dominik Stürz - Draftfcb Partners

Marisa Langer - brand:news

Pierre Greber - Yasssu.com

Stefan Schäffer - vi knallgrau

Michael Sekera - Lürzer's Archiv

Mark Kramer - Yasssu.com

André Huber - Freelancer

