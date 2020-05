Marketing-Effizienz ist verbesserungswürdig

de"Bis zu 40 Prozent des Marketing-Budgets werden in Unternehmen nicht sinnvoll eingesetzt." Das ist das Kernergebnis einer Analyse des Performance Marketing-Unternehmens eprofessional, die auch Eigeninteressen in sich birgt. Diese Marketingbudget-Ineffizienz wird von Online-Marketing-Experten attestiert. Von den, von eprofessional 123 Befragten, erklären 20 Prozent, dass "30 bis 40 Prozent" der Werbegelder in Unternehmen nicht wirksam genugt eingesetzt werden.