Marketing-Automation

Gezielteres Marketing, verbesserter Kundenservice

Kaspar Trachsel, Head of Customer Relationship Management des Finanzmarkt-Unternehmens, automatisiert damit "ereignisbasierte Marketing-Kampagnen und ergänzt traditionelle Maßnahmen wie Mailings und Promotions". Mit dieser Lösung, so Trachsel weiter, lassen sich sämtliche Daten aus Kundenkontakten - ob aus Filialen, Contact Centern, Briefen, E-Mails oder Webseiten - integrieren. Die Bawag PSK Bank peilt mit dem Teradata Relationship Manager gezieltere Marketing-Maßnahmen und eine verbesserten Kundenservice an.