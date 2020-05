Marketagent.com peilt 25-Märkte-Panel an

atDas Online-Marktforschungsunternehmen Marketagent.com steht vor dem Sprung in die Türkei und der operativen Tätigkeit im 18 Markt des Unternehmens. Unter operativ in diesem Fall ist das Panel zu verstehen, dass, wie es dazu heißt, "in wenigen Wochen" österreichischen und internationalen Auftraggebern für ihre Markt- und Meinungsforschungszwecke zur Verfügung steht.