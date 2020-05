Markenrechstverletzende AdWords

de // Am 22. Jänner 2009 wird der deutsche Bundesgerichtshof im Rechtsstreit um Markenrechtsverletzungen durch Google AdWords das letzte Wort sprechen. Drei deutsche Unternehmen hatten geklagt. Sie sehen Markennamen, in dessen Besitz sie sind, in der Google Suchwort-Vermarktung nicht ausreichend geschützt. Derzeit ist ein Leichtes Markennamen zu buchen und deren Zugkraft für die Suchmaschinen-Vermarktung zu nutzen.