Markenführung mangelhaft

Die Branding-Agentur Brainds und das Marktforschungsinstitut OGM sahen sich die Markenführungspraxis in Österreich näher an. Diese Analyse zeigt, dass in Unternehmen mit einem Umsatz ab 100 Millionen Euro " Markenführung nicht als strategisches Instrument zur effizienten Steuerung von Identitä, Positionierung und Innovation begriffen wird, die Marke keine Bedeutung als Innovationstreiber hat" und " Markenführung von dern Verantwortlichen intuitive betrieben wird".