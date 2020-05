Markenenergie für Dextro Energy

Die seit 1927 existierende Brand war bislang als "Energielieferant für mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit in Schule, Arbeit und Sport" positioniert. Daraus leiten sich fünf Zielgruppen ab: Beruftätige, Autofahrer, Diabetiker, Sport, Schüler und Studenten. Seit dem Vorjahr fungiert die Marke als Haupt- und Titelsponsor der Dextro Energy Triathlon ITU World Series, die am 14. und 15. August 2010 in Kitzbühel Station macht. Den Werbeauftritt von Dextro Energy betreut kempertrautmann. In Österreich wird die Marke von Winkelbauer betreut.