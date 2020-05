Markendefizit bei iglo

Marken-Offensive

Denn zu Eichenlaubs Aufgaben gehört neben der Entwicklung von Märkten wie Russland, Türkei, Belgien und Luxemburg auch die Steigerung der "Bekanntheit der Marke iglo in Märkten wie Deutschland und Österreich". iglo wird in Österreich von McCann Erickson mit dem Slogan "Iss was Gscheit's!" und dem im vergangenen Winter etwas weniger erfolgreichen ÖSV-Skiteam beworben.