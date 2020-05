Marken-Spielzeuge

intDie Marke Austrian als weisser Bär, mit kleiner Schnauze, großen Augen und mittelgroßen Ohren, kleiner grüner Krawatte und Kokarde ist eine ungewohnte Darstellung. Die Erste Bank als Affe mit Hantel in der linken Hand und Rotkreuz-Haube ebenso. Oder Red Bull mal nicht als Stier sonder als an beiden Unterarmen tätowiertes Nagetier mit Hut - erinnert an die Musiker der Band Beatstakes - mit wachen Augen und Stirnfalten unter einer Regenwolke ist unvertraut und überrascht. Sie sind Brand Toys.