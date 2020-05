Marken im Gespräch

Markengespräche mit Social Media Marketing unterfüttern

39 Prozent tauschen sich über Brands via Windows Live Hotmail und Facebook aus. Im Zuge der Analyse wurde verzeichnet, dass "wöchentlich doppelt so viel Unterhaltungen im Messenger stattfinden wie auf Facebook".



47 Prozent der Hotmail-Marken-Kommunikation von Nutzern drehen sich um Fragen, die im Kaufvorbereitungs- und -entscheidungsprozess gestellt werden und eine Beantwortung verlangen. Davon betreffen 25 Prozent die Information-Weitergabe und 28 Prozent die Informationssuche.



Die Marken-Gespräche auf Facebook stehen "nur zu 37 Prozent im Zusammenhang mit Informationssuche". Dort, wird versucht in der Microsoft-Analyse nachzuweisen, finden Marken-Unterhaltungen in einer Phase vor einem Kauf statt in "dem die Möglichkeit der Einflussnahme nur noch sehr gering ist".