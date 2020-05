Marken-Fan-Nation Coca-Cola

Coca-Cola installiert auf seine Facebook-Page eine Sharing-Happiness-App, die die Schnittstelle für einen globalen Ideen-Wettbewerb ist. Dort sollen sich die "engagiertesten und enthusiastischten Fans" mit ihren Ideen, wie die Welt glücklicher, besser, emotional fortschrittlicher, etc. wird, versammeln und präsentieren.



Daraus werden Kollaborationen der Ideen-Geber mit Coca-Cola und allen Facebook-Fans, die sich über den Resonanzraum der Community über Facebook und in der gesamten Welt verbreiten sollen.



Jede Idee, die in der Welt positive Impulse und Akzente setzt, ist willkommen und wird 2013 in die Tat umgesetzt. Mit diesem Projekt soll Fan-Kultur auf das nächst höhere Level gehoben werden, ist eine der Intentionen dieser Community-Aktion.



An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Coca-Cola-Facebook-Fanpage keine Konzern-Einrichtung sondern auf die Initiative der beiden Marken-Fans Dusty Sorg und Michael Jedrzejewski im August 2008 eingerichtet wurde.



