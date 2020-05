Marken denen Österreicher vertrauen

Österreichs Trusted Brands 2010

Autos: Volkswagen

Autos: Banken: Raiffeisen

Bekleidung : Vögele

: Benzin: OMV

Computer : Hewlett Packard

: Dekorative Kosmetik : Nivea

: Duftprodukte/Parfum: Boss

Erfrischungsgetränke: Coca-Cola

Erkältungsmittel: Aspirin

Fotografie: Canon

Frühstückscerealien: Kellogg's

Haarpflege: Schwarzkopf

Handelsunternehmen: Spa r

r Haushalts-/Küchengeräte: Miele

Haushaltsreiniger: Frosch

Hautpflege: Nivea

Internet-Unternehmen: Telekom Austria

Kaffee/Tee: Eduscho

Kreditkarte: Visa

Milchprodukte: NÖM

Mobilfunkservice-Anbieter: A1

Mobiltelefone: Nokia

Nahrungsmittel : Nestlé

: Reiseveranstalter : TUI

: Schmerzmittel: Aspirin

Schuhe: Geox

Sekt: Henkell

Spirituosen : Spitz

: Süssigkeiten: Milka

Versicherungen: Uniqa

Vitamine: Supradyn

Waschmittel: Persil

Zahnpasta/Mundpflege: Blend-a-med

Quelle: Reader's Digest Deutschland , Österreich , Schweiz ; European Trusted Brands 2010

Nivea kommt in allen 16 europäischen Märkten im Segment Hautpflege auf höchste Vertrauenswerte. Canon, Nokia und Visa erzielen in 14 und Kellogg's in zehn Märkten Spitzenwerte. Bemerkenswert ist, dass im Zuge der Befragung österreichische Konsumenten 1.600 Marken über alle Produktkategorien hinweg nannten. Im Zuge der 2009-Befragung wurden "nur" 1.300 Marken genannt. Diese Fülle an Nennungen klassifiziert Werner Neunzig, Geschäftsführer von Reader's Digest Deutschland, Schweiz, Österreich, "eine großartige Leistung", denn damit "gelingt es einer Marke, trotz immer intensiver werdenden Wettbewerbs, die Aufmerksamkeit und das Vertrauen von Konsumenten zu gewinnen".