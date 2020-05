Marke HiT FM geht in 88.6 auf

Oliver Böhm, Geschäftsführer von 88.6, erklärt den "Namenswechsel als logischen Schritt in der Weiterentwicklung unserer Marke". Argumente dafür liefert auch der aktuelle Radiotest und interne Analysen. Böhm: "Die Marke 88.6 reüssiert besser als HiT FM." Der Geschäftsführer wird nach der Umfirmierung auch für das gesamt 88.6-Network verantwortlich sein.



Die künftige Eine-Marke-Strategie bringt Moira ökonomische Vorteile, da sich Kosteneinsparungen im Marketing und zusätzliche Potenziale im Verkauf erzielen lassen.



Radio-Werbung und die Kombination aller verfügbaren Produkte im gesamten Verbreitungsgebiet unter einer Marke macht Sinn, argumentiert 88.6-Verkaufsdirektor Andreas Leitner. Die Streuverluste sinken und die Chancen effektiver Platzierung lokaler Kampagnen steigt.



Für das Programm ist künftig Stephan Halfpap verantwortlich. Die Sendegebiete in Niederösterreich und Burgenland werden regional weiterhin von HiT FM versorgt. Böhm erklärt, 2012 eine Millionen Euro in die Positionierung von 88.6 in Ostösterreich zu investieren, um "innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre im jeweiligen Bundesland die klare Nummer eins unter den Privatradios zu sein".



