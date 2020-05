de // Aus den Gerüchten, die sich in den letzten Wochen um Mark Williams rankten, wurde Gewissheit. Der Sky Deutschland AG-Vorstandsvorsitzende legt sein Mandat am 31. März 2010, "aus persönlichen Gründen" wie es dazu heißt, nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Brian Sullivan, derzeit Managing Director Customer Group von BSkyB. Er steigt am 1. Jänner als stellvertretender Vorstandsvorsitzender ein und übernimmt am 1. April 2010 den Vorstandsvorsitz.