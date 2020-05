Marco Polo editiert Tablet-Reisemagazin

Die Media-Eckdaten des Titels sind: Marco Polo travelmagazine erscheint monatlich, ist kostenlos, wird über den jeweiligen App-Store vertrieben und wird über den Verkauf von Werbung refinanziert.



Das Magazin soll die Marke Marco Polo stärken und deren Reise- sowie Inhaltskompetenz untermauern. Der Content-Kosmos ist leicht vorstellbar und dreht sich Reisen in all seinen Facetten in Form von Reportagen, Videos, Bildstrecken. Als Schwerpunkte wurden Wandern, Radfahren sowie Ski- und Wellness-Urlaube definiert. Darüber hinaus drehen sich die Inhalte um Sicherheit, Preise und Urlaubsplanung.



Interaktive Karten, Social Media-Integration und Verlinkungen sind in die App integrierte Feature, die als Status Quo einer zeitgemäßen Medien-Realisierung gelten müssen.



Für die Produktion ist MairDumont Digital verantwortlich.



