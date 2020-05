de, atDas Modeunternehmen Marco O'Polo lagert die Warenlogistik, Customer Service und alle mit dem Payment in Zusammenhang stehenden Aufgaben rund um das Marc-o-Polo.com-Online-Shop an arvato services aus. Der Fulfillment-Dienstleister wickelt das E-Commerce-Backend in den Märkten Deutschland, Österreich und den Niederlanden ab.