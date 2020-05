Mann des Monats: Josef Ostermayer

at // Es ließe sich eine treffliche Querverbindung mit einem liturgischen Hochefest herstellen, um eine lakonische Begründung für die Kür von Medienstaatssekretär Josef Ostermayer zum "Mann des Monats" im April zu erklären. Da der trend jedoch nur die Liturgie des Marktes zelebriert, hat Ostermayers Würdigung nichts mit der bevorstehenden "Semana Santa" zu tun. Das Monatsmagazin zeichnet den Medienstaatssekretär für die Novellierung des ORF-Gesetzes aus an dem er mit Hochdruck arbeitet. trend, Nr. 4, Seite 6, ET: 30. März