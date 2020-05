Manager-Magazin.de wird Online-Magazin

Der Relaunch wurde genutzt um inhaltliche Vertiefungen vorzunehmen. Diese repräsentieren einerseits der Ausbau des Hintergrundwissens in Form von Schwerpunktthemen-Seiten und Dossiers und andererseits in der obligaten Installation eines Video-Bereichs. Dort stehen, so die Ankündigung des Titels der Spiegel Gruppe, "künftig exklusive, in bester TV-Qualität produzierte Video-Formate". Die voraussichtlich Spiegel TV-Produktionen sind.



Darüber hinaus wird ein englischsprachiger Bereich eröffnet, in dem die europäische Debatte zu relevanten Wirtschaftsthemen abbildet.



Ein nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt dieses Relaunches ist die Gestaltung von manager-magazin.de für Smartphones, die erfolgt ist und primär das Lesen der Texte auf den kleineren Bildschirmen erleichtert.



