at, de // Ralf Kober und Paul Holcmann übernehmen die avantaxx-Anteile an Springer & Jacoby Wien. Die beiden Geschäftsführer waren bislang Minderheitsgesellschafter. Das Beteiligungsunternehmen versucht derzeit die Agentur zu sanieren. Das Österreich-Geschäft lief in der letzten Zeit deutlich besser als jenes der großen, deutschen Mutter.