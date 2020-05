Man lässt mehr machen

at // Oliver Baier, im Kurier als "lustiger Ratefuchs" bezeichnet, geht morgen Freitag mit der 150. Ausgabe von "Was gibt es Neues?" auf Sendung. Baier hat das Format erfunden und entwickelt. Die Situation von Kabarett und Comedy im ORF beurteilt er so: "Da ist sehr viel passiert. Man lässt die Leute mehr machen. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Leuten wie Dorfer, Stermann und Grissemann, sie haben keine Sperre mehr. ... Alexander Wrabetz hat, das muss man bei aller Kritik sagen, Sendungen zugelassen, in denen auch der ORF kritisch behandelt wurde."