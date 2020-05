at // Ex-ORF-Generalintendant Gerd Bacher konzediert der neuen Regierung, dass sie die Situation des ORF durchaus verstünde und "zumindest so tut, als habe sie den Ernst der Lage erfasst". In der am kommenden Montag erscheinenden Ausgabe von profil relativiert Bacher dieses Verständnis jedoch. "Man kennt diese Sprüche. Sollten sie diesmal ernst gemeint sein, wäre es ein Wunder", spart Bacher nicht mit Kritik. profil, Nr. 49