Mammut-Auftrag für webguerillas

Bis April 2011 müssen sie dafür so viele Menschen wie möglich begeistern. Diese Überzeugungsarbeit spiegelt sich in virtuellen Bergen wider aus der sie entstehen. Daraus entwickelt sich ein virtuelles Bergpanorama. Die 300 höchsten Berge also Fan-Gruppen planen in der nächsten Runde die vorgestellte Tour.



150 Touren werden von einer Mammut-Expertenjury ausgewählt. Diese Teams werden von dem Unternehmen dann für die 2011 und 2012 abzuwickelnden Bergfahrten ausgerüstet. Die Kamapgne erstreckt sich über zwei Jahren. Unter anderem ist sie auf Bergsteigen.at platziert. Für die digitale Konzeption und Realisierung ist die Agentur webguerillas verantwortlich. Die Agentur begann bereits im September 2010 mit den Vorbereitungen für diese Kampagne.