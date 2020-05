at // Mit dem Laufsport-Portal Ichlaufe.org erweitert mamma media sein Portfolio an Special Interest-Plattformen. Derzeit noch in der Beta-Phase zeigt sich Ichlaufe.org gegliedert in ein Magazin, die Personalisierung mittels "Meine Laufwelt", einen Bereich rund um das Training und ein Community-Forum. Die redaktionelle Kompetenz kommt von Sportnet.at. Der Lauf-Event Kärnten läuft am Wörthersee wurde zu ersten Promotion-Auftritten genutzt. atmedia.at