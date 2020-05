Mamis und die Bildungselite bloggen

intIm Schatten der Ver-Facebookisierung der Online-Welt gedeihen auch Blogs wie eine Analyse von nm incite zeigt. So stieg deren Zahl von 36 Millionen im Oktober 2006 auf 173 Millionen im Oktober 2011. Das Interesse an derartiger Publikationstätigkeit besteht. Eine Divergenz besteht im Hinblick auf den Träger und Transporteur der Blogs. 6,7 Millionen Menschen nutzen dafür eigene Blogging-Websites während 12 Millionen in ihren Social Networks bloggen.