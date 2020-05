Makaberes Mobile Marketing

at // Wie man Mobile Marketing vielleicht nicht machen sollte, läßt sich heute in einem Leserbrief in der Kleinen Zeitung nachlesen. Martin Schober aus Graz schreibt: "Meine Freundin hat kürzlich ein SMS bekommen in dem als erste Zeile zu lesen war: In 3 Tagen bis du tot!" Das Paar hatte irgendwann herausgefunden, dass es sich um ein Promotion zum unter dem gleichen Titel laufenden Kino-Film dreht. Schober: "Bis es so weit war, ist meine Freundin mit schlotternden Knien herumgelaufen." Kleine Zeitung, Seite 37