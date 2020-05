MairDumont Media mobilisiert Portfolio

Wobei die Vermarktungsaufnahme der mobilen Werbeträger von Skiresort.de, Restaurantkritik.de und Speisekarte.de mit dem vagen und dehnbahnen Zeitraum "im Herbst dieses Jahres" definiert ist. Die App-Bewirtschaftung betrifft klarerweise deren Versionen in den beiden reichweiten-stärksten Betriebssystem-Welten Android und Apple iOS.



In den vergangenen August-Tagen wurde, die zu dem Portfolio gehörende Marco Polo Travel Guides-iPhone-App gelauncht, die als Reihe positioniert ist und von Deutsche Telekom promotet wird.



Im Oktober 2012 steht dann die Einführung des Tablet-Magazins Marco Polo travlemagazine im Umfeld von Microsofts Windows 8 auf der Agenda, dessen Inventar selbstredend von MairDumont Media vermarktet wird.



Der Vermarkter bewirtschaftet in den genannten Werbeträgern ein aus mobilen Standard-Ads und exklusiven Sponsorings in vordefinierten Umfeldern bestehendes Inventar.



