MairDumont Media forciert Österreich-Geschäft

de, at, chDer Special-Interest-Medien-Vermarkter MairDuMont Media untermauert seine Geschäftstätigkeit in den Märkten Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen eröffnet in Innsbruck und Bern Niederlassungen, die zur Betreuung regionaler und lokaler Kunden sowie für Neugeschäftsakquisition dienen.