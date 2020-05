Mailing in TV-Qualität

Kreativer Spielraum

Das von United Internet Media vermarktete Format zeichnet sich durch seine Grösse, Auffälligkeit und Transportfunktion von Bewegtbildwerbung aus. Das Werbemittel wird im deutschsprachigen Markt an GMX FreeMail Plus-Nutzer verschickt. United Internet Media nimmt für das Format in Anspruch, dass es einen "maximal kreativen Spielraum für die werblichen Inhalte" liefere, als Stand-Alone-Newsletter in den Mailboxen der Adressaten eingehe und Werbe-Inhalte unabhängig von der technischen Ausstattung auf Seiten der Empfänger im sichtbaren Bereich in TV-Qualität dargestellt werden.



atmedia.at