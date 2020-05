Maier fährt für Seven Summits

Maier steht im Mittelpunkt des 25-Sekunden-Spots, der von Reichl und Partner realisiert wurde. In dem Werbe-Clip geht es um Herausforderungen. Maier erinnert sich an seine Erfolge und Kämpfe und misst sich mit jungen Talenten.



Der Plot des Spots dreht sich um die Lebenswelt von Maier, die Zeit des Profisports und dessen Herausforderungen sowie um die Zeit danach und deren Challenges.



Der Spot läuft ab 31. Oktober im österreichischen Werbefernsehen. Um den dokumentarischen Charakter zu unterstreichen, erfolgte die Umsetzung in schwarzß-weiß.



Die Werte, die von Maier auf Seven Summits und die Skibekleidungslinie übertragen werden sollen, sind "Sympathie, Authentizität, Performance und Leistungsstärke.



