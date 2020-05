Mahr wird Channel21-Aufsichtsratvorsitzender

RTL Shop

Der frühere Medienmanager der Kirch-Gruppe und Vorstand, der in der Constantin Medien AG aufgegangenen EM.TV kehrt damit wieder in die Medienbranche zurück. Channel21 gehört mit einer Reichweite von bis 28 Millionen Haushalte in Deutschland zu den verbreitetsten Shopping-TV-Sendern. Das Programm war ursprünglich von RTL als RTL Shop gegründet, im Markt eingeführt und 2008 verkauft worden. 2009 wurde der Sender in Channel21 umbenannt.