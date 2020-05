Magazin ohne Insekten

Die echte Frau

Andreas Leber und Brigitte Huber wollen offensichtlich in dieser Woche bekanntgeben, dass sie künftig Models durch "normale" Frauen ersetzen. "Wir zeigen Mode an Insekten, und hinten im Heft sagen wir: Steh zu dir selbst, steh zu deinem Körper, die neuen Rezepte und so weiter: Warum nehmen wir nicht gleich eine echte Frau?", zitiert der Spiegel Lebert. Es hat offensichtlich ein paar Jährchen gedauert bis das Beispiel Dove weiter wirkt.



Der Spiegel, Nr. 41, Seite 148