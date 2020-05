Männertausch

Kein Nachfolger

Piesczek wird nicht Heinzl´s Nachfolger, da er nicht dessen Format Hi Society fortsetzt sondern mit ATV live das österreichische Society-Leben neu "aufmischen" wird. Piesczek assistieren dabei Kerstin Ruhri und Andreas Moravec. Die Redaktionsleitung übernimmt Karl Wendl. ATV live geht am 1. Februar auf dem Hi Society-Sendeplatz um 19.45 Uhr und live on air.





