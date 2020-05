Männershopping

Männer und Frauen kaufen gleich gerne

Der Online-Anteil am Gesamtumsatz machte zu Jahresende 20 Prozent aus. Nach dem Relaunch von 1-2-3.tv und der Einführung zweier Online-TV-Kanäle im Dezember stieg der E-Commerce-Anteil am seither erwirtschafteten Umsatz auf 26 Prozent. "Wir setzen nicht auf neue TV-Modelle, sondern sehen die Zukunft ganz klar im Web", reflektiert Andreas Büchelhofer, Gründer und Geschäftsführer von 1-2-3.tv, die Entwicklung. Er rechnet mittelfristig mit einem Online-Anteil von 50 Prozent am Gesamtumsatz. In dem Zusammenhang sei noch auf ein Details im demografischen Struktur der 1-2-3.tv-Kunden hingewiesen: das TV-Kaufprogramm wird von 49,1 Prozent Männern mit einem Durchschnittsalter von 51,9 Jahren und die Webshops von 51,9 Prozent Männern mit einem Durchschnittsalter von 42,7 Prozent genutzt.