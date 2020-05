Männermagazin androgon startet mal Online

deMännermagazine sind eine schwierige Medien-Spezies. Denn ihre Inhalte drehen sich im Grund nur um Interviews mit zeitraum- oder zeitpunkt-bezogenen männlichen Role-Models, die entweder Alpha-Tier- oder Vater-Rollen-Identikfikationen anbieten sollen, und um geschriebene oder abgelichtete Erotik. So will androgon.com definitiv nicht sein und kündigt sich selbst als "Next Generation für Sport- und Männermedien" mit den Positionierungskernwerten "aktiv, anders, kompromisslos" an. Was ja irgendwie auch wieder ein klassisches Männermagazin-Ideal ist. Egal. androgon.com ist jetzt da!