Männer an den Herd

atPuls 4 geht um 19.40 Uhr mit der ersten Episode der Dating-Doku-Soap Messer, Gabel, Herz - deas Blind-Date-Dinner on air. Eine Dame trifft an vier aufeinanderfolgenden Tagen vier "Herz-Spezialisten" in ihren Domizilen, um sich von ihren Kochkünsten und emotionalen Ingredienzien zu überzeugen.