Maecenas 2008 vergeben

at // Der traditionsreiche Kunstsponsoring Maecenas wird heute Abend im Rahmen einer Gala im Hotel Imperial in Wien vergeben. 164 Unternehmen reichten 202 Projekte ein. Die diesjährigen Preisträger sind in der Kategorie Bester Kunstsponsoring-Einsteiger Basler Versicherungs-AG: Baloise Kunstpreis - Mumok Bestes Kunstsponsoring - Klein- und Mittelbetriebe Schlossgärtnerei Wartholz/Christian Blazek: Literatursalon und Literaturwettbewerb Wartholz; Bestes Kunstsponsoring - Konzept Casinos Austria AG: 1968 - 2008 / 40 Jahre Sponsorpartner der Wiener Festwochen; Bestes Kunstsponsoring - Kunst & Medien Epamedia: 100 Jahre Venus von Willendorf. Alle Details sowie alle Anerkennungen nennt die Initiative Wirtschaft für Kunst.