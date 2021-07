Madvertise holt Dunmall ins Management

Dunmall wird, abgesehen von seinen Alltagsaufgaben, für die Definition und Umsetzung der globalen Wachstumsstrategie von madvertise verantwortlich sein. Er bringt 15 Jahre Digital-Management-Erfahrung in das Unternehmen mit.



Von 2007 bis September 2012 war er bei Microsoft als Vice President Global Agencies & Accounts in New York tätig. Davor arbeitete Dunmall von 2006 bis 2008 als Senior Vice President und Managing Director EMEA von aQantive, ein von Microsoft im Jahr 2007 übernommenes Online-Marketing-Unternehmen, das in Microsoft Advertising aufging. Von 2004 bis 2006 war er CEO von Mindshare UK und von 2001 bis 2004 Sales Director UK von AdLink.



