Madrider Dosen

at, de // Von drei Milliarden Euro Umsatz werden 30 Prozent ins Marketing investiert und davon wiederum ein Drittel in Sportsponsoring. Bei Red Bull kann das so sein. Zumindest in der Interpretation des "Handelsbatts". Die Zeitung unterzieht das Sportsponsoring der Marke einer Betrachtung; erachtet das Formel 1-Engagement für vorbildlich und die Fußball-Aktivitäten für ausbaufähig. Letzteres ist bedingt durch die wenig erfolgreichen Auftritte von Red Bull Salzburg, spitzzüngig "die Dosen" tituliert, in internationalem Club-Bewerben. Aus diesem Grund, so das vom Handelsblatt kolportierte Gerücht, könnte es ein "Kooperation" zwischen Real Madrid und Red Bull geben. Handelsblatt, Seite 24